Las Escoles Agràries inician el curso con más de 700 alumnos matriculados

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - GENERALITAT

LLEIDA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha inaugurado en el centro de Vallfogona de Balaguer (Lleida) el curso 2025-2026 de las Escoles Agràries de Catalunya, que cuentan con más de 700 alumnos matriculados, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

Ordeig ha puesto en valor el trabajo de los centros, que hacen "un trabajo inmenso de traspaso de conocimientos, de formación de personas" para que se puedan dedicar al sector primario.

La inauguración ha coincidido con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y el conseller ha subrayado la apuesta de las Escoles por las mujeres y el relevo generacional.

En total hay 15 Escoles Agràries en toda Catalunya que ofrecen 22 ciclos formativos de las familias profesionales agraria e industria alimentaria.

Para este curso, la oferta de Certificados Profesionales se ha reforzado con nuevas especializaciones que "dan respuesta a las demandas del sector".