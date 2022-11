El escritor Jarred McGinnis aborda en 'El Covard' el perdón y el dolor en el vínculo padre-hijo

Sobre el humor: "Quizás sea la respuesta al trauma y a la tragedia. Quizás es como sobrevivimos"

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense Jarred McGinnis reflexiona sobre el perdón y el dolor a través de la relación entre un padre y un hijo en la novela autobiográfica 'El Covard', en librerías desde el 7 de noviembre publicada en catalán por Edicions del Periscopi.

En un encuentro con periodistas en Barcelona este viernes, ha recalcado que es "una historia de amor entre dos hombres, entre un padre y un hijo" y que, pese a considerarla una historia muy americana, espera que pueda leerse como universal.

'El Covard' explica el retorno de Jarred a casa de su padre después de un accidente de coche que le ha dejado en silla de ruedas; será entonces cuando ambos deberán crear una nueva relación, aprender a transitar por la vida sin caer en la autodestrucción y a reconstruirse.

Preguntado por el humor como herramienta, ha recordado que cuando publicó el libro lo presentó como "el libro más divertido sobre trauma infantil, muerte y discapacidad que leeréis este año", y que el humor le sirve como recurso para que los dos protagonistas, deprimidos, puedan comunicarse desde el cariño y el afecto.

"Quizás sea la respuesta al trauma y a la tragedia. Quizás es cómo sobrevivimos", ha defendido McGinnis, que ha explicado que este estilo literario que denomina grotesco es típico de la literatura del sur de los Estados Unidos, donde él nació, donde hay una corriente literaria que mezcla belleza y horror para poner luz en las pequeñas vidas rotas, ha dicho.

Aunque ha considerado que escribir no siempre es terapéutico, en este caso sí lo ha sido porque le ha permitido reflexionar sobre la discapacidad y sobre él mismo, algo que, "irónicamente, ser discapacitado durante 20 años no había conseguido", y que descubrió que sentía rabia y enfado por lo fácil que le resultaba expresar esos sentimientos en el proceso de escritura.

"LA MAGIA DE LA LITERATURA"

Ha dicho que le resulta físicamente doloroso y angustiante recordar su accidente, por lo que para el libro se ha basado en otro siniestro que presenció en Londres y en el silencio instantes después, en un intento de transmitir al lector tensión e incomodidad trasladando un hecho en palabra, que según él es "la magia de la literatura".

Para él, otra característica especial y única de la literatura es su capacidad de trasladar al lector a otros escenarios, vidas y circunstancias, algo que le ha sucedido con Gabriel García Márquez, y que es una sensación que perdura en el tiempo: "No he visitado nunca Sudamérica pero siento que lo he hecho gracias a él".

"TRABAJO EMOCIONAL NECESARIO" DE LOS HOMBRES

También ha detallado que la novela tiene un título irónico porque todos los personajes masculinos del relato se creen cobardes cuando en realidad "están haciendo el trabajo emocional necesario que durante generaciones los hombres no han hecho", y que están comprometidos con los cuidados y con la familia.

Ha vendido los derechos de la novela para adaptarla al cine y televisión, un proyecto en el que ya se está trabajando pero en el que no quiere involucrarse --"es un tema demasiado cercano a mi corazón"--, y ahora escribe la que será su segunda novela, otra no-ficción sobre mitologías familiares basada en las mujeres de su familia, a las que reivindica como indispensables.