La escritora Adania Shibli: "Lo que me preocupa es la situación en Palestina. Es el dolor real"

La escritora palestina Adania Shibli, que en la pasada edición de la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania) vio cancelada la concesión de un galardón a su novela 'Un detalle menor', ha asegurado: "Para ser franca, me fue bastante igual lo que pasó en Frankfurt. Lo que me preocupa más es la situación que se está viviendo en Palestina. Es el dolor real".

"Recibir un premio o ir a una feria no es lo que me da la fuerza para escribir. Por lo tanto, no puede afectar a mi escritura", ha explicado en una entrevista con Europa Press por la publicación en catalán de esa novela a través del sello Navona.

Ha dicho que algunos creerán que lo que lo que la Feria del Libro de Frankfurt hizo con el libro fue "cruel", pero que a ella no le interesa aprender de ese tipo de poder, sino que prefiere quedarse con la relación fascinante que tienen los lectores con la literatura.

En 'Un detall menor', Shibli (Palestina, 1974) novela el ataque y violación de un grupo de soldados israelíes a una joven en el desierto de Néguev en 1949, y cómo años después otra mujer investiga acerca del suceso.

Ha explicado que en la novela se habla de la Nakba, que en árabe significa catástrofe y designa el éxodo del pueblo palestino tras la creación del estado de Israel en 1948: "Desgraciadamente, deja de ser un recuerdo para convertirse en una cosa muy real, muy del presente".

Shibli ha dicho que mucha gente describe la situación actual en Palestina como un genocidio, pero que para los palestinos tiende a ser una Nakba ante el desconocimiento de la dimensión de la destrucción actual, y ha asegurado que la población que ya vivió la situación en los años 40 ve ahora que "su pasado es su futuro".

EL SILENCIO EN LA LITERATURA

La escritora ha subrayado que le interesa mucho el silencio en la literatura y cómo, a diferencia de en la vida real que se relaciona con no poder decir algo, en los libros "permite explorar algo que está más allá de la realidad" y mantiene la dignidad de aquellas cosas que no se verbalizan.

Ha subrayado que reivindica a los sin nombre, ya sean personas o lugares, y poner "a aquellos que no son nombrados en la literatura", así como a aquellos que no aparecen en los archivos, ya que éstos pertenecen a los poderosos.

LITERATURA "ENSEÑA UNA FORMA DE VIVIR”

Ha explicado que ella no tiene una relación de instrumentalización con la literatura, sino que ésta le "enseña una forma de vivir", le plantea interrogantes sobre formas de ser y amplía el horizonte de sus posibilidades.

La escritora ha asegurado que se encuentra escribiendo una nueva novela, ha explicado que "escribe todos los días", y ha bromeado que espera que no le cueste 12 años como ocurrió con 'Un detall menor'.