La escritora canadiense Margaret Atwood gana el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía

Archivo - El poeta Joan Margarit en 2019, cuando el Premio Cervantes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora canadiense Margaret Atwood ha sido galardonada por unanimidad con el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, en reconocimiento a su trayectoria poética.

La ceremonia de entrega tendrá lugar a finales de este año, informa la organización en un comunicado este miércoles.

Han compuesto el jurado el fundador de la Editorial La Cama Sol, Javier Santiso; el director del Instituto Cervantes y poeta, Luis García Montero; el escritor Héctor Abad Faciolince; la exdirectora de la Biblioteca Nacional Ana Santos y la hija del poeta, Mònica Margarit.

Han valorado su obra poética "escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje" con el que temas como el feminismo, la ecología, el amor y el desengaño.

La escritora se ha mostrado honrada del premio, que lleva el nombre "de este valiente y talentoso poeta catalán", ha recordado que tenía sólo un año más que ella y ha añadido que le hubiera gustado conocerle cuando ella estuvo en España.

Atwood es autora de más de 50 libros de ficción, poesía y ensayo, entre las que destacan 'Cat's eye', 'The Robber Bride', 'Alias Grace' y su novela de 1985 'The Handmaid's Tale', cuya secuela 'The Testaments' alcanzó el número uno mundial en ventas y ganó el premio Booker.

Ha recibido una variedad de premios durante su carrera; entre ellos, el Arthur C. Clarke Award, el Franz Kafka Prize, el Peace Prize of the German Book Trade, el PEN USA Lifetime Achievement Award y el Dayton Literary Peace Prize.