La escritora Vanessa Springora avisa de "una oleada que amenaza con arrastrarlo todo en Europa"

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora y editora francesa Vanessa Springora acaba de publicar en castellano y catalán 'El nombre del padre', un ejercicio de arqueología íntima con el que rescata el pasado secreto de su abuelo, y ha advertido ante la situación política en Europa: "Nos encontramos ahora mismo con una oleada que amenaza con arrastrarlo todo en Europa".

'El nombre del padre', publicada por Lumen en castellano y Empúries en catalán, narra como la autora, tras la muerte de su padre pocos días después de la publicación de 'El consentimiento', encuentra en el piso en el que había vivido y era de sus abuelos dos fotografías de juventud en el que su abuelo paterno lleva símbolos nazis, un shock para ella ver el "símbolo del mal absoluto".

Se trataba de unas imágenes que ponían en cuestión la historia familiar de que el abuelo era un ciudadano checo reclutado a la fuerza por el Ejército nazi, su deserción y que trabajó para los norteamericanos tras la liberación, y que le ha hecho cambiar la visión anterior de su abuelo y su padre.

En una entrevista con Europa Press, Springora (París, 1972) ha explicado que tras ello inicio una "arqueología de la intimidad" en la que recogió los documentos que halló en el piso, los clasificó y empezó a encontrar pistas del pasado de su abuelo y descubrió historias como la de los Sudetes en la antigua Checoslovaquia.

Tras la conmoción inicial por ver esos símbolos en su abuelo, comprendió que ese era el "secreto" familiar y comenzó a vislumbrar respuestas a las preguntas que llevaba años haciendo sobre los orígenes de su abuelo y del apellido, por lo que también se convirtió en una suerte de alivio.

Preguntada por qué cree que su abuelo no se deshizo de esa fotografía, ha señalado que le resultó una incoherencia ante la ocultación que hizo del pasado, pero que no puede evitar pensar que destruir esas fotografías hubiera sido hacerlo de una parte de si mismo y que debía tener "cierto orgullo".

"TODA LA HISTORIA DEL SIGLO XX"

Springora ha explicado que encontró en el piso de su abuelo "toda la historia del siglo XX" resumida en una demostración de cómo se conjugaban lo íntimo y lo político a través de la historia de su abuelo y de su padre.

Ha dicho que no cree en la literatura mensaje pero sí en el compromiso con lo que se escribe, sobre todo en un momento en el que pesan "amenazas sobre la democracia y el futuro de la UE", y ha explicado que no ha podido evitar pensar en paralelismos con la situación en Ucrania.

Vanessa Springora ha recordado que diplomáticos se trasladaron a Alemania durante el régimen nazi y se creyeron que la única reivindicación eran los Sudetes, y se ha preguntado "hasta qué punto ahora se debe y puede creer en quien no respeta el derecho internacional".

"Lo que hay que hacer es ser muy prudentes y muy conscientes de que el fascismo se vuelve cada vez más tentador para mucha gente, de la misma forma que mi abuelo se vio seducido por los ideales nazis", ha señalado.

La autora ha explicado que está trabajando como editora independiente de una colección femenista con la que da voz a otras autoras, ha dicho que por ahora le cuesta imaginarse en otro proyecto por estar muy zambullida en este, y ha dicho que le gustaría probar con un libro más de ficción pero que estará "alimentada" de elementos autobiográficos.