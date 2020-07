Escritores celebran un Día del Libro "diferente" e instan a aprovechar la jornada

"En Sant Jordi puede pasar cualquier cosa: te puede tocar firmar al lado de un conejo", dice Care Santos

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escritores catalanes han empezado este jueves celebrando un Día del Libro "diferente", pero han animado a afrontarlo con optimismo y a aprovechar las oportunidades que genera para que los lectores se acerquen a las librerías.

En declaraciones a Europa Press, la escritora Care Santos ha lamentado que su novela quedó confinada y que ha tenido desde entonces presentaciones "extrañísimas" donde no había nadie pero se retransmitía por streaming y la veían miles de personas.

"En Sant Jordi puede pasar cualquier cosa: te puede tocar firmar al lado de un conejo o un ratón, y este Sant Jordi pasan otras cosas", y ha dicho que si encuentran lectores este Día del Libro será por casualidad, pero siempre hay que pensar que Sant Jordi te da muchas sorpresas.

"Vendrán tiempos mejores, que el libro tienen una vida que no necesita tanto la presencialidad y lo tenemos que celebrar", ha dicho Santos, que considera que es realista pensar que el futuro será mejor y que ahora toca aguantar.

"UNA FIESTA LITERARIA"

El escritor Xavier Bosch ha dicho que será un Día del Libro diferente: "No será un Sant Jordi, será una fiesta literaria y las cosas irán mejor fuera de Barcelona que en Barcelona", y que se parecerá más al Sant Jordi del pasado.

Como hace mucho calor por la mañana ha vaticinado que la jornada será bonita por la tarde, y ha añadido que se vive un "momento de devastación humana como no se había vivido nunca", pero que todos los sectores sufren.

El escritor Enric Calpena ha añadido que ni el 23 de abril ni este 23 de julio "son lo que tenían que ser", pero al mismo tiempo ha considerado que vale la pena aprovechar las pequeñas oportunidades que se generan.

Ha apuntado que "todo el mundo intenta reanimarse", y que el intento de atraer lectores a las librerías es una buena ocasión, y ha reivindicado que lo más importante de Sant Jordi es el momento en el que los ciudadanos se acercan a las librerías y repasan libros.

"INDIGNACIÓN"

La periodista y escritora Pilar Rahola ha dicho que afronta la jornada con indignación, y con un cierto sentimiento de reivindicación y lucha ante el hecho de que la cultura sea el hermano pobre: "El Govern y el Ayuntamiento no han estado a la altura globalmente de la industria cultural".

"El sector económico vinculado a la cultura no preocupa nada. No existe la Conselleria de Cultura, no existe el Govern respecto a este tema", ha criticado, y ha añadido que el último ejemplo ha sido la decisión de no poder firmar en paseo de Gràcia pese al esfuerzo de la Cambra del Llibre, mientras que las playas y las terrazas están llenas.