Las 5 escuelas de música de Barcelona abren el miércoles la preinscipción para el próximo curso

Escuela municipal de música - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) abrirá el próximo miércoles la preinscripción para el curso 2026-2027 en las cinco escuelas municipales de música de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

La preinscripción a las escuelas, que son la EMM Can Fargues, la EMM Can Ponsic, la EMM Eixample - Joan Manuel Serrat, la EMM Nou Barris y la EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana, se podrá hacer hasta el 8 de mayo de forma telemática como presencial en la escuela donde se solicita la plaza.

Para el próximo curso, la oferta será de 672 plazas nuevas, ya que el resto será para los alumnos que siguen en la escuela, alcanzando más de 3.000 alumnos en total.

La concejal de Educación, Sara Belbeida, ha puesto en valor este hecho: "Barcelona, como ciudad educadora que es, hace una apuesta por poner al alcance de la ciudadanía todos los recursos posibles para que todo el mundo pueda acceder a la cultura y, en este caso, a estudios musicales, viva en el barrio que viva".

La publicación de la lista de solicitudes por cada oferta de plaza será el 13 de mayo, la convocatoria para la realización de ejercicios musicales para alumnado a partir de 8 años será del 14 al 27 de mayo y la publicación del alumnado admitido será el 11 de junio a partir de las 17.00 horas.