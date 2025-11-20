Espadaler por los 50 años de la muerte de Franco "El 'nunca más' tiene más sentido que nunca"

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha expresado este jueves, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, Francisco Franco, que "el 'nunca más' tiene más sentido que nunca".

Lo ha manifestado en una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, en la que ha dicho que esta fecha "ofrece una oportunidad para la reflexión" sobre el valor de la democracia, el estado de los derechos y libertades y la recuperación de las instituciones propias.

Ha recordado que, para ello, desde el Govern se impulsaron una sesentena de actividades de diversa índole en todo el territorio y que han tenido un enfoque transversal gracias a las aportaciones de todos los departamentos de la Generalitat, con el objetivo de buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas desde la mirada del "nunca más".

"El nunca más en el contexto que vivimos en Catalunya, en España, en el contexto europeo e incluso global, el nunca más, el no repetir, tiene más sentido que nunca", ha subrayado el conseller, que ha añadido que hay muchas voces, presentes en el hemiciclo y en las calles, que evidencian que las democracias occidentales, y también la nuestra, están asediadas, en sus palabras textuales.

Con este conjunto de actos también pretendían trasladar que la democracia no fue un regalo y que para conseguirla "hubo muchas vidas truncadas, muchas libertades reprimidas, mucho sufrimiento" y que el hecho de que muriera el dictador, de que hubiera una transición y de que vivamos en una democracia, no quiere decir que esta esté garantizada, pues no es un bien perenne, en sus palabras.

PREOCUPACIÓN POR LOS JÓVENES

Espadaler ha reconocido que una cuestión que le preocupa, por un factor "puramente vital, puramente generacional" es que los más jóvenes no puedan tener la información de calidad, la sensibilidad o el conocimiento de estos hechos y ha puesto el foco en el ámbito educativo.

En este sentido, ha dicho que el 16% de los jóvenes varones de entre 18 y 24 años cree que puede haber sistemas mejores que una democracia para resolver determinados problemas y que esto supone "un reto para los demócratas, un reto para el país y un reto para la democracia".

Sin embargo, ha aclarado que no se trata de criminalizar a los jóvenes, sino de darles las herramientas, la información, la formación y el conocimiento para que puedan tomar plena conciencia del valor de la democracia y ha dicho que la Ley de Memoria Democrática sería útil en este sentido.

Espadaler ha aprovechado para agradecer su labor a las entidades memorialistas, al mundo local, al mundo académico y educativo y a todos los departamentos del Govern.

Asimismo, ha recordado que todavía se harán acciones relacionadas con esta temática hasta finales de año, que se enlazarán con otras en 2026, y ha recordado, como una de las más relevantes, la inauguración del 'Bosc d'empremtes', en el Camp de la Bota, donde fueron fusiladas 1.700 personas.