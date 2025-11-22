Espadaler y el abad de Poblet (Tarragona) asisten al 80 aniversario de la Germandat del monasterio

TARRAGONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha asistido este sábado al 80 aniversario de la Germandat del Monasterio de Poblet (Tarragona), institución con más de 500 socios.

Ha presidido la celebración el abad de Poblet y presidente de la Germandat, Rafel Barruè, y el presidente de la Junta Directiva, Vendrell, informa el Departament en un comunicado.

La celebración de "ocho décadas de compromiso y servicio junto al monasterio" también ha contado con la directora de los Servicios Territoriales del Departament de la Generalitat en Tarragona, Rosanna Camps.

PUENTE ENTRE MONASTERIO Y SOCIEDAD CIVIL

El obispo de Girona y abad emérito del monasterio, Octavi Vilà (que fue miembro y secretario de la asociación), ha pronunciado una conferencia sobre el pasado y el futuro de la Germandat y su relación con el monasterio, destacando su importancia como puente entre la comunidad monástica y la sociedad civil.

El programa ha incluido un refrigerio en el recinto del monasterio, que ha acontecido un espacio de encuentro y conversación entre los asistentes, y ha culminado con la plegaria de vísperas con la comunidad monástica.