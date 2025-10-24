Espadaler afirma que cada adoquín "stolpersteine es una persona" y recuerda a víctimas del nazismo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha encabezado este viernes el acto del Memorial Democràtic para instalar dos adoquines stolpersteine en Centelles (Barcelona), donde ha defendido que "cada stolpersteine es una persona" y ha recordado a las víctimas del nazismo.

Así, Centelles ha instalado dos adoquines de memoria en el espacio público para recordar a dos vecinos deportados a los campos nazis: Francesc Motilla Amich, deportado a Mauthausen y liberado en mayo de 1945, y Joan Roca Mirambell, muerto en Gusen en 1941, informa el departamento en un comunicado.

"Hablamos de personas con nombres y apellidos, con vidas propias que un día fueron truncadas", ha afirmado Espadaler en el acto, en el que ha participado el alcalde del municipio, Josep Paré; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; familiares de víctimas y representantes de entidades memorialistas locales.

El conseller ha remarcado la importancia que en actos como este haya participación de la gente joven y ha lamentado: "Algunos jóvenes, casi un 16%, la mayoría chicos, creen que algún tipo de problemas se podrían resolver prescindiendo de la democracia".

Después del acto se ha inaugurado una nueva biblioteca y el conseller ha abogado por "seguir trabajando en defensa de una cosa que no es gratuita ni perenne, que es la democracia y la igualdad entre personas".

El proyecto Stolpersteine es una de las iniciativas impulsadas por el Memorial Democràtic, que sitúa a Catalunya como territorio "pionero" en la instalación de estos adoquines, y con estos dos nuevos de Centelles, son ya 688 adoquines stolpersteine en toda Catalunya.