Espadaler afirma que el Papa dará un mensaje de "esperanza" en su visita a la cárcel de Brians 1

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha señalado que el Papa León XIV dará un mensaje de "esperanza" a los internos en su visita a la cárcel de Brians 1 durante su visita a Barcelona el 9 y 10 de junio, en una visita que dice que será breve y en la que el Govern ya trabaja.

"Creemos que es una forma también de visibilizar una realidad que tenemos entre nosotros y también porque el Papa quiere dar mensajes de esperanza, también en un ámbito tan complejo como es la cárcel", ha dicho este jueves en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha explicado que se prevé un acto no litúrgico con los internos y ha expresado que la visita del Pontífice es relevante porque tiene "una voz de alcance global, de alcance universal" al servicio de la paz, la convivencia, la concordia, el respeto y la defensa de la dignidad las personas.

También ha señalado que el Papa se reunirá tanto con el Govern como con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aunque no ha confirmado si la recepción será en el Palau de la Generalitat.

SUICIDIOS EN LA CÁRCEL

Preguntado por el suicidio de 5 presos este año, Espadaler ha dicho que cada suicidio preocupa al Govern y que hay muchos factores para identificar a personas en riesgo de suicidio, pero que, en el caso de las cárceles, la privación de libertad es un elemento que "evidentemente" influye.

Ha explicado que no hay riesgo de colapso en el sistema penitenciario catalán y que la "línea roja" para la Generalitat es que no se llegue a dos internos por celda.

Ha apuntado que actualmente hay 1.400 reclusos menos que en el año 2000.