Espadaler apuesta por la "memoria inclusiva" de las migraciones para reforzar la cohesión social

Espadaler en la jornada - JUSTÍCIA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha apostado por la "memoria inclusiva" de las migraciones en las políticas públicas, ya que asegura que este enfoque contribuye a reforzar la cohesión social.

Lo ha dicho este lunes en la jornada de trabajo 'La societat civil i la memòria inclusiva de les migracions', en la que también ha afirmado que esta visión ayuda a "consolidar una sociedad basada en el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos humanos", informa el departamento en un comunicado.

Espadaler, que ha presidido la jornada, ha subrayado que Catalunya "no se puede entender sin las migraciones" y ha remarcado que son inherentes a su historia.

Ha destacado que "ni la Catalunya de los seis millones ni la de hoy se explican sin las aportaciones de personas llegadas" de diferentes lugares, y ha puesto el acento en la importancia de transmitir la memoria a las nuevas generaciones.

RESPONSABILIDAD "COMPARTIDA"

El conseller también ha apelado a la responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad civil y ha advertido que "en un momento en el que algunos hablan de 'prioridad nacional', la verdadera prioridad nacional debe ser acoger, incluir e integrar".

El encuentro --que se enmarca en un ciclo impulsado por la Universitat Pompeu Fabra, de la mano del politólogo Ricard Zapata y el Club Roma, con la colaboración de Memorial Democràtic y la Fundación La Caixa-- ha reunido a representantes del ámbito institucional, académico y de la sociedad civil, como Lluís Rabell, Dolors Llobet, Fàtima Ahmed y Jaume Castro.