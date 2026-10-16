Espadaler defiende apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la jornada de presentación de la Ley 13/2026 de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas
El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la jornada de presentación de la Ley 13/2026 de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas - CONSELLERIA DE JUSTICIA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 16 octubre 2026 15:16
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BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado un sistema de apoyos que garantice la autonomía y derechos de las personas con discapacidad, según ha informado el departamento en un comunicado.

Lo ha manifestado durante la jornada de presentación de la Ley 13/2026 de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, celebrada este viernes en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe).

En su intervención, el conseller ha destacado la importancia de situar a la persona en el centro de cualquier decisión que le afecte, respetando su voluntad, preferencias y autonomía personal.

Espadaler ha dicho que con el texto a las puertas de entrar en vigor, el objetivo de la jornada es reflexionar sobre las dudas que puedan surgir y ha reconocido que la ley no es perfecta y, por lo tanto, habrá situaciones que requieran de debate e interpretación.

Por su parte, la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral, ha presentado la guía de aplicación de la ley y ha manifestado que "el derecho civil debe ser capaz de ser útil a la ciudadanía; no es sólo la regulación del régimen jurídico, sino también la adaptación transversal del Código Civil".

Sobre la citada Ley 13/2026, Barral ha dicho que "esta ley es una reforma con suficiente profundidad, que rompe una distinción de conceptos" y que se adapta a la realidad de forma innovadora y diferente.

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