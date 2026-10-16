Espadaler defiende apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la jornada de presentación de la Ley 13/2026 de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado un sistema de apoyos que garantice la autonomía y derechos de las personas con discapacidad, según ha informado el departamento en un comunicado.

Lo ha manifestado durante la jornada de presentación de la Ley 13/2026 de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, celebrada este viernes en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe).

En su intervención, el conseller ha destacado la importancia de situar a la persona en el centro de cualquier decisión que le afecte, respetando su voluntad, preferencias y autonomía personal.

Espadaler ha dicho que con el texto a las puertas de entrar en vigor, el objetivo de la jornada es reflexionar sobre las dudas que puedan surgir y ha reconocido que la ley no es perfecta y, por lo tanto, habrá situaciones que requieran de debate e interpretación.

Por su parte, la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral, ha presentado la guía de aplicación de la ley y ha manifestado que "el derecho civil debe ser capaz de ser útil a la ciudadanía; no es sólo la regulación del régimen jurídico, sino también la adaptación transversal del Código Civil".

Sobre la citada Ley 13/2026, Barral ha dicho que "esta ley es una reforma con suficiente profundidad, que rompe una distinción de conceptos" y que se adapta a la realidad de forma innovadora y diferente.