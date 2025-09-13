Espadaler defiende "garantizar la libertad de culto" en un acto del Consell Evangèlic de Catalunya

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha defendido este sábado la "necesidad de garantizar la libertad de culto", durante el acto 'Catalunya preguem per tu' del Consell Evangèlic de Catalunya, dentro de los actos institucionales de la Diada.

El acto se ha celebrado en la iglesia Ministerio Jesucristo Pan de Vida, una iglesia pentecostal establecida en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1998, explica el Departament de Justicia en un comunicado.

"Los valores compartidos, como la dignidad de todas las personas, nos permiten avanzar como país y afrontar los retos que tenemos por delante", ha dicho Espadaler, y ha añadido que hay que conseguir que la práctica de la fe no sea solo un acto privado.

Así, ha agradecido el compromiso del Consell Evangèlic con Catalunya y la convivencia, y ha enfatizado que la libertad de culto es "pilar esencial de cualquier sociedad democrática".

El presidente del Consell Evangèlic de Catalunya, Joan Martínez, ha dado la bienvenida y ha dirigido la primera plegaria, por "Catalunya, la libertad religiosa, la paz y el fin de las guerras".

El acto también ha contado con el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós; el director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas; la exconsellera de Justicia Ester Capella; el secretario general de Junts, Jordi Turull; el secretario general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, y el pastor de la iglesia Jesucristo Pan de Vida, Alejandro Ghione.