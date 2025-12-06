Espadaler destaca la Fira de la Puríssima en Sant Boi (Barcelona) como "motor de cohesión social"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática en la inauguración de la 79 edición de la Fira de la Puríssima en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha acudido este sábado al Esmorzar de Pagès que abre la 79 Fira de la Puríssima en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), "motor de cohesión social y económica".

También ha asistido la alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diptuación de Barcelona, Lluïsa Moret, y Espadaler ha dicho que esta feria "ha sabido adaptarse a los cambios y tiene capacidad de no perder identidad".

La Fira se desarrolla en un recinto de 52.000 metros cuadrados y espera superar este año las 250.000 visitas, con cerca de 500 expositores de comercio, gastronomía y empresas del municipio y una programación cultural con creadores de la ciudad.