Espadaler destaca el modelo organizativo de violencia sobre la mujer en las comarcas de Lleida

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante una visita al Tribunal de Instancia de Balaguer (Lleida) este viernes - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha destacado este viernes el buen funcionamiento del nuevo modelo organizativo de violencia sobre la mujer en las comarcas de Lleida, que integra bajo una misma estructura especializada los partidos judiciales de Lleida, Balaguer y Cervera, ha informado el departamento en un comunicado.

El conseller ha destacado durante una visita al Tribunal de Instancia de Balaguer y una reunión con la alcaldesa de la localidad, Lorena González, que, tras unos meses de funcionamiento, el modelo está permitiendo consolidar una atención más especializada a las víctimas.

Este modelo permite "ofrecer una atención más especializada a las víctimas de violencia sobre la mujer sin perder la proximidad territorial", lo que permite ganar en especialización judicial y en calidad en la atención a las víctimas.

Antes de esta comarcalización el partido judicial de Lleida ya tenía una plaza judicial especializada en violencia sobre la mujer, pero los de Balaguer y Cervera no, por lo que estos casos eran asumidos por juzgados de instrucción convencionales, que compatibilizaban esta materia con la instrucción de otros procedimientos penales de diferente naturaleza.

Con la comarcalización, que entró en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025, los casos de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Balaguer y Cervera pasaron a estar asumidos por los jueces especializados de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Lleida.