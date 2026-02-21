Espadaler destaca que 'El Pla de Govern al Territori' "va a la raíz de las capitales"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática ante el vehículo informativo 'El Pla de Govern al Territori' - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado que el vehículo informativo 'El Pla de Govern al Territori' "es una manera más distendida de formalidad y va a la raíz de las capitales", lo que considera positivo.

Así se ha expresado este sábado en Olot, acompañado del delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, en su visita a la 'info truck informativa' que está recorriendo todas las capitales de comarca catalanas y que este sábado, ante el Mercat d'Olot, ha repartido material informativo con las principales actuaciones del Govern en la comarca de la Garrotxa (Girona).

Espadaler ha subrayado que "en todas las legislaturas el Govern planifica objetivos de 5 años y establece algunos ejes de mejora de los servicios públicos que se van aterrizando con medidas concretas".

Sobre el vehículo informativo ha señalado que la ciudadanía hace un buen retorno: "La gente se interesa y critica y hace que tengamos una opinión muy directa de la ciudadanía", ha dicho.

Además, sobre las actuaciones en la Garrotxa, ha remarcado que en el caso del departamento de Justicia "se impulsan nuevas plazas judiciales y se crean hasta 91", y una de ellas llegará a Olot para descongestionar los juzgados.