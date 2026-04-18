Espadaler destaca el proyecto Patrimoni Obert como "modelo de preservación" del patrimonio

Presentación del proyecto Patrimoni Obert con el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler - GENERALITAT

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha participado este sábado en Fonollosa (Barcelona) en la reunión de presentación del proyecto Patrimoni Obert, una iniciativa impulsada por municipios de la comarca del Bages (Barcelona) que él define como "modelo de preservación y dinamización" del patrimonio.

En el encuentro también han participado el alcalde de Fonollosa y presidente del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez; el alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, y diversos promotores de la Associació Patrimoni Obert, incluido el presidente de la asociación, Pere Fons, informa el Govern en un comunicado.

Durante la reunión, Espadaler ha dicho que la iniciativa "demuestra que el patrimonio, cuando se trabaja desde la proximidad y con implicación ciudadana, se convierte en una herramienta de cohesión, identidad y oportunidades" para el territorio.

Hernández ha subrayado que Patrimoni Obert es un "elemento cohesionador de todo el territorio" y Lluch ha remarcado la identidad y proyección que el proyecto ofrece a los municipios.

Fons ha destacado que el proyecto tiene "una implicación muy directa de los municipios" y ha recordado que el objetivo es preservar, documentar y difundir todo tipo de patrimonio y, especialmente, la memoria democrática.

EL PROYECTO

La iniciativa Patrimoni Obert fue impulsada por los ayuntamientos de Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell y Sant Mateu de Bages en 2024 con la voluntad de preservar los elementos patrimoniales y activarlos como recurso cultural, educativo, social y económico.

Así, uno de los pilares del proyecto es la creación de un archivo digital que permite recuperar, ordenar y poner a disposición de la ciudadanía materiales hasta ahora en mano de particulares y, actualmente, el archivo incluye cerca de 10.000 fotografías, así como centenares de documentos audiovisuales y materiales documentales.

También incluye un programa educativo vinculado, principalmente, a la escuela de Fonollosa, la producción de contenidos audiovisuales pata explicar el patrimonio y una plataforma web abierta que actúa como espacio central de consulta y difusión de contenidos.