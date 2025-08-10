Espadaler encabeza el acto central del Any Conxita Grangé en Torre de Capdella (Lleida)

El alcalde y el conseller inaugurando la plaza - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha encabezado este domingo el acto central del Any Conxita Grangé en Torre de Capdella (Lleida), donde vivió esta "destacada figura del antifascismo" nacida hace 100 años, que se cumplieron el miércoles.

Luchó con la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial, sobrevivió al campo de Ravensbrück y fue la última catalana superviviente de los campos nazis, informa la Conselleria en un comunicado.

Al morir Neus Català, se convirtió en la última superviviente catalana de los campos de concentración nazis y murió el 27 de agosto de 2019 a los 94 años.

UNA PLAZA Y UNA EXPOSICIÓN

Este domingo se ha inaugurado la plaza Conxita Grangé Beleta y la exposición 'Conxita Grangé: compromís i resistència', producida por el Memorial Democràtic y comisariada por Josep Calvet, su responsable de Contenidos, Educación y Proyectos.

Han asistido representantes institucionales y locales, miembros de entidades memorialistas, familiares y amigos.

RAMON ESPADALER

Según Espadaler, Grangé diría hoy que los jóvenes "deben tener presente que el futuro es suyo y que hay que tener memoria del pasado para evitar que se repita", y por eso el conseller ha defendido la memoria democrática.

Además, ha destacado que los trabajos parlamentarios que impulsa su conselleria para aprobar la nueva ley catalana de memoria democrática dan importancia a que los jóvenes conozcan el pasado para valorar la democracia.

El alcalde, Josep Dalmau, ha destacado que Grangé también tiene una placa en la casa donde vivió y ha deseado que "su legado se viva, que los niños pregunten quién era y que los mayores hablen de ella".

El hijo de Grangé, Christian Ramos, ha asegurado en nombre de la familia que este homenaje "va más allá: es el reconocimiento en toda una vida de resistencia y defensa por la libertad".

El Any Conxita Grangé incluye un portal web del Memorial Democràtic sobre las actividades programadas.