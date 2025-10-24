Espadaler entrega las medallas de reconocimiento a graduados sociales en el centenario del Col·legi

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, por delegación del presidente Salvador Illa, ha hecho entrega este viernes de las medallas de reconocimiento profesional a los graduados sociales, en el centenario del Col·legi de Graduats Socials.

Ha sido durante la Nit Col·legial dels Graduats Socials, en Barcelona, y al acto han asistido también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; el expresidente de la Generalitat José Montilla y la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, informa el departamento en un comunicado.

Espadaler ha entregado las medallas a los colegiados por sus 15, 25 y 50 años de colegiación ininterrumpida, así como la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, por 20 años de colegiación.

En su intervención, ha asegurado que los graduados tienen un reto de servicio importante al conjunto de la ciudadanía, que es la justicia social, en sus palabras, y asegura que para el departamento son "operadores fundamentales y esenciales".

"Estamos en tiempos de cambios, en plena aplicación de la Ley Orgánica 1/2025", y ha recordado que aún hay camino por recorrer en materia de igualdad y que este reto, para él, también es muy importante.