Espadaler y Ordeig participan en Vila-sana (Lleida) en la celebración de la Mare de Déu de la Cabeza

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha sido investido Confrare d'Honor en la 33 edición de la festividad de la Mare de Déu de la Cabeza. - GOVERN

LLEIDA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, han participado este domingo en Vila-sana (Lleida) en la 33 edición de la festividad de la Mare de Déu de la Cabeza.

Durante la celebración, Espadaler ha sido investido Confrare d'Honor en reconocimiento a su apoyo, presencia y vinculación con esta tradición, según ha informado la Conselleria de Justicia y Asuntos Religiosos en un comunicado.

En el acto también han estado presentes la delegada del Govern en Lleida, Núria Sisó, y la directora territorial de Justicia en Lleida, Anna Miranda, entre otras autoridades.

La jornada ha comenzado en la Casa Vella de Vila-sana con la recepción institucional por parte del alcalde, Jaume Caballé, y de la presidenta de la Confraria de la Mare de Déu de la Cabeza, Maria Lorena Jurado, antes de la celebración de la eucaristía presidida por el obispo de Solsona, Francesc Conesa.

El programa ha combinado la tradición religiosa con actividades culturales y musicales, incluyendo actuaciones del Cor Aire Flamenco de Balaguer, el Grup de Ball del Miracle de Balaguer y la agrupación sardanista Somnis del Pla, además de diversas exhibiciones de sardanas y sevillanas como símbolo del hermanamiento entre Vila-sana y Andújar (Jaén), municipios vinculados desde 2002.

TRADICIÓN DE MÁS DE 3 SIGLOS

La festividad de la Mare de Déu de la Cabeza reúne cada año a centenares de personas en Vila-sana y mantiene viva una tradición de más de 3 siglos, ligada a la llegada de esta devoción mariana procedente de Andújar a finales del siglo XVII.

La ermita de la Mare de Déu de la Cabeza, situada en la Casa Vella, fue bendecida en 1702 y constituye uno de los principales símbolos patrimoniales y religiosos del municipio leridano.