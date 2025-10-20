Espadaler presenta los remodelados juzgados de Lleida tras una inversión de 1,86 millones

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler, visita los Juzgados de Lleida - CONSELLERIA DE JUSTICIA

Las obras obedecen a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Judicial el 31 de diciembre

LLEIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presentado este lunes las remodeladas dependencias de los juzgados y de la Audiencia Provincial de Lleida, tras una inversión de 1,86 millones de euros, "con la mirada puesta en la nueva Ley 1/2025, que cambia la organización judicial".

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación acompañado por el presidente de la Audiencia de Lleida, Albert Guilanyà, y ha añadido que muchos de los espacios ya tienen la lógica arquitectónica de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial.

En total, estas reformas han permitido la remodelación de 1.500 metros cuadrados, divididos en 25 áreas o espacios, una obra de gran complejidad por el volumen de órganos judiciales afectados, que han tenido que ser reubicados de forma temporal.

El despliegue de la Ley de Eficiencia Judicial ha supuesto, por un lado, la adecuación de los espacios arquitectónicos, y por otro, "el tema de los recursos humanos", sobre lo que Espadaler ha dicho que están a la espera de que el Ministerio de Justicia promulgue un Decreto Ley que establezca nuevas unidades judiciales para Lleida.

"Las nuevas unidades judiciales no son una decisión arbitraria ni del Ministerio ni del Departamento de Justicia, sino que responden a las necesidades objetivas de las cargas de trabajo que tienen las diferentes unidades", ha explicado el conseller.

Espadaler ha añadido que, una vez solucionada la adecuación de las infraestructuras y mientras trabajan en mejorar los recursos humanos, lo siguiente que se abordará será la digitalización en el ámbito penal, que es "la gran asignatura pendiente".

LA NUEVA LEY

La reforma efectuada obedece, entre otros motivos, a la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, que entrará en vigor en el partido judicial de Lleida el 31 de diciembre.

Esto supondrá la implementación de una Oficina Judicial con 3 servicios comunes --de tramitación, general y de ejecución-- y la puesta en marcha 10 secciones: Civil, Familia, Infancia y Adolescencia, Instrucción, Penal, Menores, Social, Mercantil, Contencioso-administrativo, Violencia sobre la Mujer (VIDO) y Vigilancia Penitenciaria.

NUEVO ÓRGANO JUDICIAL

El 31 de diciembre también está previsto que entre en funcionamiento la nueva plaza judicial de VIDO, que será la segunda y que se incorporará a la Sección VIDO del Tribunal de Instancia que se constituirá ese mismo día y que pasará a tener dos magistrados especializados en esta materia.

Esta segunda plaza judicial tendrá jurisdicción en los partidos judiciales de Lleida, Balaguer y Cervera (Lleida) e implica la creación de 4 nuevos puestos de trabajo: dos plazas de gestión procesal administrativa y dos de tramitación procesal administrativa, además de la incorporación de un nuevo fiscal.

Por otro lado, tanto la Conselleria como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han identificado nuevas unidades judiciales necesarias en el partido judicial de Lleida, que ya se han solicitado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.