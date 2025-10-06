Espadaler reconoce el trabajo a 64 profesionales y entidades relacionadas con la ejecución penal

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reconocido el trabajo a 64 profesionales y entidades relacionadas con la ejecución penal, los centros penitenciarios y la justicia juvenil en Catalunya.

Lo ha hecho este lunes en el acto de clausura de la Festividad de la Mercè, patrona de las Instituciones Penitenciarias, en el que ha agradecido a los galardonados su trabajo para que el objetivo de la reinserción sea posible: "Es un trabajo en el que se necesitan muchas manos para hacerla", ha informado el departamento.

"Afrontamos nuevos retos de los cambios de la población penitenciaria, que afrontamos de forma decidida y escuchando", ha añadido y también ha reiterado la importancia de retener el conocimiento y los aprendizajes de los profesionales que se jubilan.

Por su parte, la secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Elena Pérez, ha asegurado que con este acto se reconoce y honra a la comunidad que hace posible la ejecución penal, y destaca el esfuerzo constante y vocacional, en sus palabras, para "hacer posible este sistema de ejecución penal".

Se ha reconocido a 55 profesionales y a 9 instituciones o entidades por su labor en la ejecución penal, entre ellos al exdirector general de Asuntos Penitenciarios José Maria Montero, quien se ha jubilado este año, y al abogado Xavier Melero, por su "destacada trayectoria y su compromiso con la justicia".

También se han galardonado diferentes proyectos realizados dentro de los centros penitenciarios, como el Proyecto de Responsabilidad Parental o el Proyecto Festival El Petit, y a diferentes catedráticos de Derecho Penal, Psicología y Criminología.