Espadaler reivindica la justicia de paz como "clave" en la cohesión territorial y proximidad

El conseller Ramon Espadaler en un encuentro con jueces de paz de Tarragona y Terres de l'Ebre en Vinebre (Tarragona) - GOVERN

TARRAGONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado este sábado en Vinebre (Tarragona) la justicia de paz como "herramienta clave de cohesión territorial y proximidad".

Lo ha dicho en un encuentro con jueces de paz de Tarragona y Terres de l'Ebre, en una jornada de trabajo y de intercambio que ha reunido a profesionales de la justicia de proximidad del territorio, ha informado el Govern en un comunicado.

Espadaler ha asegurado que el papel de los jueces de paz es esencial en el sistema judicial catalán, especialmente en el ámbito local, y ha afirmado que la justicia de proximidad está "arraigada a los municipios".

Ha remarcado que estos profesiones "siguen siendo una figura útil, próxima y con capacidad de ayudar" a resolver conflictos cotidianos antes de que acaben en los tribunales, además de ser una puerta de entrada accesible a la justicia.

El conseller ha enmarcado el encuentro en el prcoes de transformación del modelo de justicia de proximidad que impulsa el Govern, a través del Plan de justicia de paz y de proximidad 2025-2028.