Espadaler se reúne con la presidenta del TSJC para abordar la tercera fase de la Ley de Eficiencia

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, se han reunido este martes para valorar la puesta en marcha de las primeras dos fases de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial y para abordar la implementación, el 31 de diciembre, de la tercera fase, ha informado el departamento en un comunicado.

En la reunión, ambos han hecho un balance de la puesta en marcha de la primera fase de la Ley 1/2025, en vigor desde el 1 de julio y que se ha completado sin incidencias destacadas, y han analizado los "retos operativos y logísticos" que supondrá la implementación de la tercera fase.

Espadaler y Caso mantendrán una nueva reunión en forma de Comisión Mixta TSJC-Conselleria de Justicia, para la que se fijará una fecha próximamente.

La tercera fase de la ley de eficiencia entrará en vigor en 14 partidos judiciales, entre los que figuran las cuatro capitales de provincia catalanas --Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona--, y tendrá un impacto en 4.952 funcionarios judiciales y 500 Letrados de Administración de Justicia (LAJ), de los que la gran mayoría pertenecen a Barcelona (el 58,2% de los funcionarios y el 50% de los LAJ)

En este sentido, el departamento está impartiendo sesiones informativas con los respectivos decanos y con una representación de los colectivos de jueces, LAJ y demás personal para informarlos del impacto que tendrá el nuevo modelo en cada partido judicial, así como sobre las relación de lugares de trabajo y adecuación de espacios, si fuera necesario.

Además, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) ofrece desde principios de año un programa de formación para gestores, tramitadores procesales, administrativos, auxilios judiciales, LAJ, jefes de equipo, presidentes de Tribunales de Instancia y personal de Justicia de Paz y de proximidad.