Espadaler (Units) expresa su "apoyo" al recurso del Govern contra la sentencia del TSJC

El secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, en la ofrenda floral delante del monumento de Rafael Casanova - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Units per Avançar y conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha expresado este jueves su "apoyo" al recurso del Govern contra la anulación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de parte del decreto de régimen lingüístico educativo catalán.

"La lengua toma especial importancia en el día a día del pueblo y es un tema que nos ocupa y nos preocupa", ha asegurado en declaraciones a los medios tras la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova.

Además, también ha señalado que Units milita por un "patriotismo que se ocupa de las cosas que preocupan a las personas, que se ocupa de una nueva financiación y que se ocupa de Rodalies", ha resumido.