Espadaler valora la "convivencia, conciliación, trabajo y escucha" de los jueces de paz

Representantes de la Conselleria de Justicia con miembros de la Associació Catalana en Pro de la Justícia - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha valorado que los jueces de paz son, sobre todo, una instancia en la que se genera "convivencia, conciliación, trabajo y escucha", este sábado en una jornada organizada por la Associació Catalana en Pro de la Justícia en Tortosa (Tarragona), en motivo del Dia de la Justícia de Pau de Catalunya.

Este acto ha servido para entregar las distinciones de la asociación que premian el mérito y la antigüedad de los socios, personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de la Justícia de Pau, informa la Conselleria en un comunicado este sábado.

Durante su intervención, Espadaler ha remarcado la importancia de los jueces de paz y el reconocimiento de su valor, su bondad, su trabajo y su trayectoria: "Actos como este nos permiten reconocer, reflexionar de dónde venimos y los anhelos para ver hacia dónde debemos ir".

Asimismo, ha recordado que el plan de justicia de paz y de proximidad que ha puesto en marcha el Govern para esta legislatura tiene como misión facilitar el acceso a la ciudadanía a la justicia a través de las Oficines de Justícia en el municipi (OJM).

El objetivo es conseguir que la justicia de paz y de proximidad sea un servicio público cercano, ágil y eficaz para la ciudadanía que ayude a prevenir y resolver conflictos en aquellos municipios en los que no exista Tribunal de Instancia.