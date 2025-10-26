Espadaler valora a los jóvenes del Bel-Espoir en un mundo que va "hacia atrás" en defensa de la paz

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado que en el contexto actual, "donde parece que el mundo ha hecho pasos hacia atrás en la defensa de la paz", iniciativas como la del barco Bel-Espoir recuerdan que, a su juicio, sigue habiendo jóvenes valientes y dispuestos a movilizarse por la paz.

Lo ha dicho este domingo desde la Catedral de Marsella, en motivo de la misa que ha celebrado el cardenal de Marsella, Jean-Marc Aveline, para dar la bienvenida a los jóvenes navegantes del barco Bel-Espoir, que llegaron a la ciudad francesa este sábado, informa la Conselleria en un comunicado.

Bajo el lema 'Bel-Espoir: una escuela de paz', el barco salió de Barcelona en marzo y en su trayecto hasta Marsella ha visitado más de 30 puertos mediterráneos con el objetivo de "reivindicar la paz en el mundo".

En cada una de las etapas, un grupo de 25 jóvenes han tripulado al velero Bel Espoir y, a bordo, han realizado talleres y charlas en torno a la paz y, en total, por el barco han pasado más de 200 jóvenes de distintas nacionalidades --con representación de los cinco continentes-- que comparten "una inquietud por la paz y la cultura del encuentro entre distintos".

La iniciativa, pensada por el cardenal Aveline, pretende recoger el llamamiento que hizo el Papa Francisco en la clausura del Encuentro Mediterráneo de Marsella de 2023, donde dijo a los jóvenes que fueran un "puerto acogedor para esos que buscan un futuro mejor".