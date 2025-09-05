Espadaler ve "absolutamente fuera de lugar" la ausencia del PP en la apertura del Año Judicial

Archivo - El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree que el retorno fugaz de Puigdemont no fue "en absoluto" propio de un expresidente de la Generalitat

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha considerado "absolutamente fuera de lugar" la ausencia de los dirigentes del PP, y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura del Año Judicial en protesta por la presencia del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha sostenido que las formas son algo importante a preservar, y que el "plante" se le hace también a la Corona y al Rey Felipe VI, y al conjunto del mundo judicial.

"Es una actitud no aceptable en un ámbito democrático. Sí al desencuentro, a las protestas y a la expresión de la misma, faltaría más, pero las instituciones nos pertenecen a todos y no podemos hacer un uso partidista de las instituciones", ha dicho.

Sobre si el fiscal general debería dimitir, se ha limitado a afirmar que la decisión le pertenece a él, y que tiene la confianza del Gobierno, por lo que el hecho de que presentara la memoria de la Fiscalía ante el Rey es "un signo de institucionalidad y normalidad institucional que rompe el PP" con su ausencia.

JUECES EN POLÍTICA

Preguntado por si hay jueces que están haciendo política, ha dicho textualmente que hay algunos jueces que están entrando en terrenos delicados en el ámbito de la política, pero lo ha considerado "algo residual".

Sobre la Ley de Amnistía, ha considerado que queda un "trecho importante", que es que se aplique conforme a la voluntad del legislador.

REUNIÓN CON PUIGDEMONT

Finalmente, ha enmarcado la reunión del presidente de la Generalitat y del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la normalidad institucional, y preguntado por si el retorno fugaz del expresidente hace un año a Barcelona, ha considerado que "en absoluto" es propio de un expresidente de la Generalitat.

"No es normal una aparición y desaparición en los términos que se produjo. Y tampoco creo que es muy propia de quien ha ostentado la presidencia de la Generalitat", ha valorado.