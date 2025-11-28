Espadaler visita el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona): "No son presos, son personas"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante su visita al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha visitado este viernes el Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (Barcelona) y ha manifestado que "las personas que acuden al centro, no son presos, son personas, son pacientes penitenciarios que tienen unas circunstancias, en un momento de la vida en que están privados de libertad y, por tanto, reciben una atención como recibiría cualquier otro ciudadano".

"Estamos hablando, en primer lugar de personas, en segundo lugar de pacientes, y en tercer lugar de presos", ha subrayado Espadaler, que ha dicho que el orden de los factores es importante, según ha informado el departamento en un comunicado.

El conseller ha explicado que el Hospital Penitenciari de Terrassa es un centro "de referencia" en el Estado español, donde no hay otro parecido, y que en Europa hay muy pocos y ha agradecido el trabajo del personal sanitario, de Justicia e Interior, las tres administraciones que confluyen en el servicio a estos pacientes.

"Los presos son personas vulnerables, que tienen una circunstancia de salud y que llegan aquí sólo por prescripción médica", ha añadido Espadaler, que ha recorrido las instalaciones y se reunido con el equipo directivo para conocer las necesidades y propuestas de los profesionales.

Durante este año la Conselleria ha hecho diversas mejoras en el centro, entre las que destaca la renovación completa del sistema de interfonía, que ha pasado de ser analógico a digital, así como la puesta en marcha del proyecto 'Viu en digital!' para facilitar las comunicaciones, ampliar las oportunidades educativas y reducir el aislamiento familiar y social.