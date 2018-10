España, entre los diez países con mayor índice de libertad de enseñanza, según un estudio

Publicado 26/09/2018 18:38:09 CET

España se sitúa en el décimo puesto mundial en cuanto a respeto y promoción de la libertad de enseñanza, según el Índice de 'Libertad de Enseñanza 2018. Correlación con una serie de indicadores', que elabora la ONG con sede en Ginebra (Suiza) OIDEL.

En un acto celebrado en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, un portavoz de OIDEL, Ignasi Grau, ha afirmado que "aunque todo es mejorable, en España hay una situación de reconocimiento bastante positivo de la libertad de enseñanza".

Grau ha descrito que entre los parámetros que se utilizan se encuentran la posibilidad legal de crear y gestionar escuelas no gubernamentales, la tasa neta de escolarización, la tasa de escolarización en escuelas no gubernamentales y la financiación pública de escuelas no gubernamentales.

Respecto a esto último, cabe señalar que, según se deduce de las cifras del informe, "lo anormal es no financiar escuelas privadas".

De los 136 países analizados, el 74% financia de alguna manera a la escuela privada, y en la región educativa Unesco en la que se encuadra España (Europa y Norteamérica), esta proporción asciende al 81%.

Los países que mejor puntúan en el índice son Irlanda, Países Bajos y Bélgica, y Grau ha subrayado que en los países del norte de Europa, el tema de la Libertad de Enseñanza no genera ningún tipo de polémica, al contrario que en los del sur, en los que la cuestión "está muy politizada, seguramente por la identificación que se hace entre ella y escuela católica".

En términos globales, el índice aprecia un avance de la libertad de enseñanza en el mundo, siendo la región que ha tenido el mayor crecimiento África, mientras que en la que ha habido menor crecimiento ha sido en los Estados Árabes.

La región Europa-Norteamérica era la región con más libertad de enseñanza en 2002, y se mantiene, mientras que los países que más han ampliado sus libertades educativas desde 2002 son Eslovaquia, Israel, Angola y Perú.

La novedad del índice de 2018 es que establecía correlaciones entre los niveles de desarrollo de la Libertad de Enseñanza y otros factores como la democracia y la gobernanza, la cohesión social, la calidad de la enseñanza y las finanzas del Estado.