Los espectáculos 'Ànima' y 'La tercera fuga' concentran 10 nominaciones en los Premis Butaca

Archivo - Nominados de los Premis Butaca - MARTÍ E. BERENGUER - PREMIS BUTACA - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos 'Ànima' y 'La tercera fuga', estrenados en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), han concentrado 10 nominaciones en los XXXI Premis Butaca de Teatre de Catalunya, informa la organización en un comunicado después del acto de lectura de nominados este lunes.

Unos 30 espectáculos compiten a partir de este lunes por un periodo de un mes en las 23 categorías que propone el palmarés de los Premis Butaca, en una edición que destaca por la "diversidad de montajes y variedad de géneros".

El musical 'El dia de la Marmota' con 8 nominaciones y los espectáculos Teatre Lliure 'L'herència' --con 7-- y 'La Gavina' --con 6-- completan el resto de nominaciones.

La directora de los Premis Butaca, Glòria Cid, ha remarcado la diversidad de nominaciones de este año, como reflejo de la riqueza del panorama teatral actual, y defiende que la "riqueza cultural debería ir acompañada de un mayor apoyo a las artes escénicas y la cultura en general".

La imagen de esta edición quiere transmitir el compromiso del sector con "la vida, la dignidad y los derechos humanos", ante el momento actual, y la organización indica que las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre.