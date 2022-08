La esposa del exobispo de Solsona llama "oportunista" al director de la comedia sobre ella

Critica a sor Lucia Caram por tachar a su marido de "perturbado mental"

La esposa del exobispo de Solsona (Lleida) Xavier Novell, la psicóloga y escritora Sílvia Caballol, ha criticado al director de la comedia teatral sobre su matrimonio 'Lo del bisbe' Aleix Albareda y le ha calificado de "oportunista".

En un mensaje en su cuenta de Instagram recogido por Europa Press, Sílvia Caballol asegura que no es cierto que ella o Novell hayan hablado con el director y afirma: "No me apetece ver escenas, para mi tan denigrantes, como que una chica encarnando mi personaje se arrodille lascivamente entre las piernas del 'obispo', mi marido".

Por su parte, Aleix Albareda, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que no estaba de acuerdo en todo lo que le ha escrito Sílvia Caballol y ha agregado que si ella quiere hablar directamente con él puede hacerlo porque le dejó su número de teléfono "en la empresa en la que trabaja Novell" para que se lo hicieran llegar.

En Instagram, Caballol ha dirigido otro mensaje a la monja sor Lucia Caram, en el que le reprocha que haya hecho afirmaciones sobre él como "perturbado mental".

"Afirmaciones como las de perturbado mental, desequilibrado mental, o equivalentes, me parecen calificativos muy serios para dirigirlos a alguien, querida hermana", señala en el mensaje dirigido a sor Lucía Caram.

Se refiere así a las declaraciones de la religiosa en el programa de televisión 'Todo es Mentira' de Cuatro donde sor Lucía Caram afirmó: "Estamos hablando más que de un obispo de una persona que era un desequilibrado".

La escritora asegura también que ve en esas declaraciones "una falta de respeto a la profesión y a las muchas personas que se enfrentan a diversos tipos de trastorno mental".

"Por otro lado, hace falta una exhaustiva evaluación clínica para hacer un diagnóstico así a alguien, así como estar capacitado formativamente para hacerlo", añade.

AUDIO A PILAR RAHOLA

En la misma red social ha incluido un mensaje de audio dirigido a la periodista Pilar Rahola en el que afirma: "Me quiero centrar en dos acusaciones que hizo, homófobo e integrista, palabras que creo que se dicen demasiado a la ligera y que quiero poner un alto".

La periodista había afirmado en su cuenta de Youtube que detrás de la historia del obispo Novell se ha destapado "todo un escándalo de prácticas homófobas para intentar curar, quitar a los homosexuales de su voluntad de su libertad sexual y llevarlos al camino natural".