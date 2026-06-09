Estabilizado un incendio en Lleida que ha obligado a confinar la urbanización Ciutat Jardí

Una de las dos naves en que han quemado unos palets de madera en Lleida, que ha obligado a confinar de madrugada la urbanización Vila Montcada- Ciutat Jardí - BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este martes un incendio de unos palets de madera en el exterior de dos empresas de fruta de Lleida este lunes por la noche que ha obligado a confinar de madrugada la urbanización Vila Montcada- Ciutat Jardí.
El incendio ha afectado "completamente" a la nave de la cooperativa, la cubierta ha colapsado y los trabajos se han centrado en contener el incendio en la zona que ha ardido y que no se propagara, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Los Bombers han desplazado hasta 44 dotaciones y, de madrugada, Protecció Civil ha pedido el confinamiento de los vecinos de la urbanización Vila Montcada- Ciutat Jardí, cuya restricción se ha levantado este martes a las 7 horas.