La estación de Metro de Congrés de la L5 de Barcelona pasa a llamarse Congrés/Indians

La parada de Congrés de la L5 de Metro de Barcelona cambia de nombre a Congrés/Indians - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de Congrés de la L5 de Metro de Barcelona ha pasado a llamarse Congrés/Indians a partir de este sábado, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El cambio de nombre se ha celebrado con una chocolatada popular y juegos infantiles, y han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la concejal del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) decidió en el año 2022 que algunas estaciones de Metro y tren debían cambiar de nombre para una mejor adecuación a la realidad del lugar, como en el caso de la estación de Congrés.