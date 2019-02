Estatuas humanas de La Rambla cargan contra el Gobierno de Colau y su nueva regulación

Publicado 26/02/2019 17:04:46 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación República de las Estatuas Humanas de La Rambla de Barcelona, Walter San Joaquín, ha criticado este martes la nueva regulación de la actividad que ha promovido el Gobierno de Ada Colau, que incluye horarios diferenciados entre verano e inverno y reduce de 30 a 24 las licencias --con dos turnos de 12 estatuas--, algo que ha lamentado.

"Buscan desestructurar el arte de calle", ha sostenido San Joaquín en declaraciones a Europa Press, y ha pedido que su actividad dependa del Institut de Cultura de Barcelona (Icub) y no quede discriminada respecto a otras, como la música de calle, que ve con ventajas respecto a las estatuas humanas.

Considera que la normativa es xenófoba porque no permite la inscripción al concurso a artistas de calle extranjeros si no tienen permiso de residencia --algo que no ocurre con la normativa de músicos de calle, que sólo requieren tener pasaporte vigente--, y ha exigido cambiar este aspecto de la regulación, redactada unilateralmente por el Gobierno municipal, según él.

Ha advertido de que el nuevo horario --de 10.00 a 19.00 en invierno con cambio de turno a las 14.00 y de 9.00 a 23.00 en verano con cambio a las 16.00-- impedirá que las estatuas se coloquen en horas y días de afluencia, como las noches de las fiestas de Navidad, y también en horarios en que personas pasean por la vía después de cenar.

Quieren volver a instalarse a lo largo de La Rambla y no sólo en la de Santa Mònica, una "zona inhóspita, poco transitada" y nociva para la salud de los artistas, al ser un espacio abierto cerca del mar con vientos fuertes y sin refugios, tampoco para la lluvia ni el sol, algo que ha conllevado problemas de salud a artistas, según las alegaciones que presentó el colectivo ante la regulación.

El colectivo también critica que existen personas con licencia y punto autorizado que llevan años sin ocuparlo o haciéndolo pocos días sin que otra persona pueda actuar en el lugar pese a estar vacío, y avisa de que no existe obligación legal para exigir a los artistas darse de alta en Hacienda, la Seguridad Social y Autónomos.

MULTA Y RETIRADA DEL TRAJE

San Joaquín ha criticado que se produce un "enfrentamiento constante con la Guardia Urbana" a causa de las directrices del Ayuntamiento, y ha criticado que en agosto fue sancionado un miembro del colectivo por colocarse fuera de su punto de actuación en La Rambla, y que se le decomisó el material.

Ha asegurado que el artista --con el personaje de pistolero-- no ha podido volver a actuar desde entonces porque no puede asumir los casi 200 euros que exige la Guardia Urbana para devolverle el vestuario, algo ante lo que solicitó por carta la intervención del comisionado de Cultura, Joan Subirats, aunque asegura que no se ha resuelto.