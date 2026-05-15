Esteban Maroto gana el Gran Premio del 44 salón Comic Barcelona

Cartel del 44 Comic Barcelona. - 44 COMIC BARCELONA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El dibujante Esteban Maroto, conocido por participar en publicaciones norteamericanas como Creepy, Conan, Vampirella y Aquaman, ha ganado el Gran Premio del 44 salón Comic Barcelona 2026, ha informado este viernes el certamen.

Esteban Maroto (1942) es "uno de los autores históricos del cómic español y un pionero en la proyección internacional de su obra, en España ha publicado con editoriales como Toutain, Norma Editorial, Editores de Tebeos y Planeta Cómic, y en Estados Unidos ha publicado obras como 'Los Mitos del Cthulhu' (Planeta, 2016).

La obra 'Contrapaso: Mayores, con reparos' de Teresa Valero (Norma Editorial) ha sido galardonada con el premio a la Mejor Obra de Autoría Española, y la obra 'Impenetrable' de Alix Garin (Norma Editorial) ha ganado a Mejor Obra Extranjera.

Además, '¡Astrid!' de Arkaitz González (Fandogamia) ha sido reconocida con el Mejor Cómic Infantil, y 'El libro endemoniado', de Fernando Llor y Alicia García (Astronave), como Mejor Cómic Juvenil.

Por último, Natalia Velarde ha sido distinguida como Autora Revelación y 'Tocotó' de Bamidala se ha llevado el premio a Mejor Fanzine.