Ester Muñoz afirma que el Gobierno "tiene una fijación" con Ayuso y le tilda de irresponsable

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el Gobierno "tiene una fijación" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha tildado de irresponsabilidad las críticas del Ejecutivo hacia ella.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona este jueves junto al líder del PP en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera, Muñoz ha asegurado que el Gobierno critica "todo lo que hace" la presidenta madrileña.

"El Gobierno de España tiene que dedicarse a los problemas de los españoles, que son muchos, y no atacar a presidentes autonómicos. Con la presidenta Ayuso es evidente que tiene una fijación", ha sostenido respecto a las críticas por el viaje de Ayuso a México.

"NUEVO FRACASO DEL PSOE"

Por otra parte, también respecto al Gobierno, Muñoz ha apuntado a las elecciones andaluzas de este próximo domingo y ha afirmado que los ciudadanos no quieren el "modelo fracasado" del PSOE en sus territorios".

"El domingo probablemente veamos el nuevo fracaso del PSOE en Andalucía", ha subrayado y ha dicho que, por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que tomar una decisión el lunes.

"El lunes, después de la debacle que probablemente y presumiblemente se va a llevar María Jesús Montero, su mano derecha en el Gobierno socialista, Pedro Sánchez tendrá que tomar decisiones porque no puede continuar", ha zanjado.

QUILES Y NDONGO

Preguntada por la decisión de la Mesa del Congreso de suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo a la espera de resolver definitivamente las denuncias que pesan contra ellos, la portavoz popular ha acusado al PSOE de intentar "imponer los relatos que no importan a nadie".

"La presidenta del Congreso tenía en sus manos un reglamento con el que podía apercibir a cualquier periodista acreditado que haga actuaciones que no son razonables, no hacía falta montar todo este teatro", ha zanjado.