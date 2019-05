Unos 1.200 estudiantes se manifiestan en Barcelona por una rebaja de tasas universitarias

Actualizado 09/05/2019 17:34:13 CET

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Unos 1.200 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado este jueves por el centro de Barcelona en el marco de una huelga para reclamar una rebaja del 30% de las tasas universitarias y en defensa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para este propósito.

En declaraciones a los medios, la portavoz de la ILP Universitats, Berta Satoca, ha urgido a la rebaja y ha lamentado la falta de "voluntad política" de los partidos para hacer efectivas mociones aprobadas en ese sentido en el Parlament.

Satoca ha dicho que se trata de una cuestión que afecta más allá de las aulas y los estudiantes universitarios, y que es una demanda que cuenta con apoyo de otros ámbitos --"está muy socializada"--, por lo que ha pedido que entre en el debate político.

Ha criticado que los estudiantes universitarios catalanes soportan unas de las tasas más caras de todo el Estado tras el incremento en 2012, ha reclamado que la universidad debe tener una representación de todas las clases sociales, cosa que, según ella, se está produciendo un "sesgo social" desde los recortes, y ha reivindicado como fundamental el derecho a la educación.

La portavoz de la ILP Universitats ha cifrado en un 85% el seguimiento de la huelga estudiantil en las universidades públicas catalanas, con seguimientos del 100% en facultades de la Autònoma de Barcelona (UAB), en una jornada que se está desarrollando con tranquilidad.

El recorrido ha partido desde la plaza Universitat bajo la pancarta 'Recuperem la Universitat', ha ido por Via Laietana --donde en la Secretaría de Universidades los estudiantes han enganchado pegatinas-- y se ha dirigido al Parc de la Ciutadella --donde se encuentra el Parlament pero al que no han llegado--, donde los organizadores han leído el manifiesto.

En el manifiesto, los impulsores han pedido que los partidos políticos hagan efectiva la rebaja del 30% de las tasas universitarias ante unos "precios abusivos que obstaculizan el acceso", y han abogado por recuperar la universidad pública.

Durante el recorrido, se han coreado consignas como 'Universitat pública i de qualitat' ('Universidad pública y de calidad'), 'No són públics aquests preus' ('No son públicos estos precios'), 'No a la privatització' ('No a la privatización') y 'Menys policía i més educació' ('Menos policía y más educación') y 'Aquest edifici serà una biblioteca' ('Este edificio será una biblioteca') a su paso por Jefatura Superior de Policía.

MÁS DE 35.000 FIRMAS

La ILP Universitats había recogido a finales de abril 35.000 de las 50.000 firmas necesarias para que pueda entrar en el Parlament, y los impulsores confían en lograrlas antes de que finalice el plazo en julio.

La iniciativa pide una modificación de la Ley de Universidades de Catalunya en el artículo correspondiente a la financiación universitaria para que se pueda materializar la rebaja.