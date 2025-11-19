Un estudio aboga por mejorar el tratamiento de datos de feminicidios para prevenir violencias

Archivo - Unas manos forman un triángulo (símbolo feminista), durante una manifestación por el 25N en Barcelona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en abierto liderado por una investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha concluido que se debe mejorar el tratamiento de datos de feminicidios para prevenir futuras violencias contra las mujeres.

Ha analizado los sistemas de información sobre feminicidios en España y Colombia, informa la UOC en un comunicado de este miércoles, en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el martes de la semana que viene.

Según la investigación, el tratamiento de estos datos "condiciona la forma en cómo la sociedad entiende el problema y cómo los Estados diseñan sus políticas de prevención", así como la acción social contra la violencia machista.

En el estudio también participa una investigadora del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y otra de la Universitat Industrial de Santander (Colombia), y concluye que los "principales retos" son garantizar que los datos se traduzcan en acciones efectivas; que el Estado escuche a las víctimas, familias y organizaciones y generar condiciones estructurales de no repetición.

La investigadora que lidera el estudio, Milagros Sáinz, ha considerado que la sociedad debe hacerse corresponsable en la lucha contra la violencia de género y cualquier persona debe sentirse "legitimada para denunciar cualquier situación de este tipo de violencia que pueda presenciar en la comunidad de vecinos, entornos laboral o familiar o en la calle".

Las buenas prácticas identificadas en el estudio apuntan a la necesidad de tener un enfoque integral que combine medidas legales, pedagógicas, sociales y comunitarias, y que reconozca el "papel central" del Estado y la sociedad civil: "La prevención del feminicidio no se tendría que orientar solo a protegera la víctima, sino también a detectar patrones previos de violencia".