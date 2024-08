Un estudio de Aificc diseña una fórmula predictiva del riesgo de fibromialgia en atención primaria

Pretende facilitar el diagnóstico de la patología, que puede tardar entre 2 y 6 años



BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La enfermera y responsable de Estrategia e Innovación de la Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), Narly Benachi Sandoval, ha explicado a Europa Press que han diseñado una fórmula predictiva para identificar pacientes con riesgo de sufrir fibromialgia en la atención primaria.

Se trata del modelo predictivo de fibromialgia en pacientes con antecedentes de dolor crónico que recoge el estudio 'Design and validation of a predictive model for determining the risk of developing fibromyalgia', publicado en la revista 'Clinical and Experimental Rheumatology (CER)'.

La fibromialgia es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1992, que se caracteriza por la presencia de dolor crónico generalizado durante más de 3 meses y resulta difícil de diagnosticar al desconocerse las causas.

VARIABLES

Benachi ha explicado que este estudio surge de la dificultad que tienen en la atención primaria para "llegar a un diagnóstico rápido en pacientes con fibromialgia", dado que se suele tardar de 2 a 6 años.

Para ello, han diseñado una fórmula predictiva o calculadora de riesgo que, a través del conocimiento de variables epidemiológicas, permita identificar desde la atención primaria personas susceptibles de sufrir fibromialgia "de una manera eficiente, sencilla y rápida".

La fórmula tiene en cuenta las siguientes variables: edad, antecedentes familiares de primera línea de enfermedades neurológicas, exposición a niveles de estrés, antecedentes de estrés emocional agudo postraumático, antecedentes de dolor crónico generalizado, comorbilidad y prescripción farmacológica.

El estudio, multicéntrico y observacional, ha validado la calculadora de riesgo en una cohorte retrospectiva formada por 326 pacientes mayores de 18 años, 128 sin fibromialgia y 198 con esta patología, atendidos en cuatro centros de atención primaria (CAP) de Barcelona entre 2017 y 2020.

ESTUDIO EN COHORTE PROSPECTIVA

Benachi ha explicado que, en esta investigación, han realizado el diseño y la validación de la calculadora de riesgo y que ahora tienen pendiente llevar a cabo "un estudio en una cohorte prospectiva en pacientes que con antecedente de dolor crónico en los que aún no se haya diagnosticado la causa".

Ha afirmado que la calculadora de riesgo "tiene una excelente capacidad predictiva" de la fibromialgia, enfermedad que tiene una prevalencia mundial del 2,7%.

"En atención primaria, la calculadora de riesgo podría ser una herramienta clave para identificar a los pacientes con fibromialgia y su uso podría acelerar significativamente la confirmación del diagnóstico, facilitando una gestión y tratamiento más tempranos de la enfermedad", ha recalcado Benachi.