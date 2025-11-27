Un estudio analiza el gen KRAS en cáncer colorectal para "orientar" avances en el tratamiento

El equipo a cargo del estudio. - IGTP

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y del Institut Català d'Oncologia (ICO) ha estudiado las alteraciones del gen KRAS en el cáncer colorectal para "orientar" futuros avances en el tratamiento.

El trabajo, publicado en la revista 'npj Precision Oncology', ha combinado análisis genómicos con una revisión sistemática de compuestos dirigidos y ensayos clínicos, informa el IGTP en un comunicado de este jueves.

El cáncer colorectal (CCR) es el tercer cáncer más frecuente y el segundo más letal en el mundo, con casi 2 millones de nuevos diagnósticos y cerca de 1 millón de defunciones anuales, y engloba un grupo "heterogéneo" de tumores con perfiles mutacionales y comportamientos biológicos diversos.

KRAS es uno de los primeros protooncogenes identificados, y el controlador mutado con más frecuencia en el CCR, pero durante casi 4 décadas se consideró un gen no apto para ser diana terapéutica, si bien esta percepción "ha cambiado de forma notable" durante los últimos años.

EL ANÁLISIS

El análisis inicial de los investigadores reveló que los perfiles de mutación y comutación de KRAS a menudo habían sido "simplificados en exceso" en estudios previos, pese a tener un papel fundamental en la biología tumoral y la respuesta terapéutica.

Además, la mayoría de los primeros compuestos dirigidos se centraban en la mutación KRAS G12C, que presenta una incidencia baja en los principales subtipos moleculares del CCR.

Para abordar estas carencias, los investigadores analizaron 3 grandes cohortes de pacientes y validaron las conclusiones en un conjunto de datos más amplio y parcialmente independiente; paralelamente, recopilaron y curaron datos públicos disponibles sobre compuestos experimentales y ensayos clínicos dirigidos a KRAS y vías relacionadas.

PATRONES ESPECÍFICOS

El estudio "afina la comprensión" de como las mutaciones de KRAS interactúan con otras vías oncogénicas, revelando patrones específicos de comutación que podrían explicar diferencias en el comportamiento tumoral y la respuesta al tratamiento.

Los resultados cuestionan estudios previos que sugerían que el gen NF1 podría actuar como 'codriver' en tumores con mutación de KRAS, a la vez que destacan otras asociaciones "con posible relevancia clínica".

VISIÓN "AMPLIA" DE LOS COMPUESTOS

Más allá del análisis genómico, los investigadores han elaborado una visión "amplia" de los compuestos y ensayos clínicos dirigidos a KRAS y a sus reguladores 'upstream'.

Las conclusiones reflejan un "cambio claro" de estrategias específicas para mutación hacia inhibidores pan-KRAS y RAS(ON), potencialmente beneficiosos para un nombre mayor de pacientes.

Para promover nuevas investigaciones, todos los conjuntos de datos y el flujo de trabajo computacional desarrollados en el marco del proyecto se han puesto a disposición pública para que puedan ser reutilizados y adaptados.