Un estudio diseña una molécula "prometedora" para manejar la celiaquía

El equipo investigador en el laboratorio - CSIC

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA) y la Universitat de Barcelona (UB) ha diseñado y probado con éxito una molécula degradadora de gluten "prometedora" para manejar la celiaquía.

Los resultados, publicados en la revista 'EMBO Molecular Medicine', muestran que la molécula es efectiva a concentraciones muy bajas en condiciones de pH 2, algo que hasta ahora "no había conseguido de forma relevante ninguna de las moléculas actualmente disponible", informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un comunicado de este jueves.

PROLAMINAS

El desencadenante de la celiaquía son las prolaminas, proteínas que se hallan en la mayoría de cereales comunes, que, al ser digeridas en el estómago, se rompen en fragmentos más pequeños, llamados péptidos.

Algunos de ellos pueden resultar tóxicos, como los péptidos inmunogénicos del gluten (GIP, por sus siglas en inglés), que resisten los ácidos gástricos y llegan al intestino delgado; entre ellos destaca el '33-mero', del gluten del trigo, altamente inmunogénico.

En las personas con celiaquía, una vez en el intestino delgado, el 33-mero y los demás GIP se unen fácilmente a un receptor del sistema inmunitario, desencandenadno así la respuesta autoinmunitaria inflamatoria característica de la enfermedad.

INGENIERÍA MOLECULAR

El equipo ha diseñado y puesto a prueba una molécula diseñada a base de neprosina, que hace 4 años demostró que podía cortar los GIP.

Bautizada como 'celiacasa', la nueva molécula muestra su máxima actividad en el pH gástrico del estómago, donde en sinergia con la pepsina del sistema digestivo consigue romper los GIP de los cereales y la gliadina del trigo antes de que pasen al duodeno.

Los investigadores han probado la molécula 'in vivo' con un modelo de ratón, el que actualmente mejor reproduce la celiaquía, y los resultados muestran que la 'celiacasa' es efectiva en dosis "muy bajas", siendo capaz de atenuar las manifestaciones de la enfermedad incluso en ratones con dosis elevadas de gluten.

ALTERNATIVA TERAPÉUTICA

Los resultados demuestran que la 'celiacasa', estable frente a ácidos estomacales, podría ser una "alternativa terapéutica coadyuvante" para una dieta libre en gluten.

Además, deja de estar activa a partir del duodeno, por lo que una vez hecha su función, ya no interfiere con ninguna otra proteína del organismo.

La molécula y sus potenciales aplicaciones han sido protegidas por patente, y el equipo está dando los primeros pasos para crear una spin-off y llevar el desarrollo "hasta etapas más avanzadas".