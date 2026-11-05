Un estudio documenta 280 grabados en la cueva paleolítica de Font Major (Tarragona)

Archivo - Cueva de Font Major - MÍRIAM SALAS ALTÈS/IPHES-CERCA - Archivo

TARRAGONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha documentado 280 motivos gráficos en la Cova de Font Major, en L'Espluga de Francolí (Tarragona), que lo sitúa entre los grandes conjuntos de arte paleolítico del Mediterráneo ibérico.

La investigación, publicada en la revista 'Antiquity', cuestiona la visión tradicional del nordeste de la península ibérica como un "territorio marginal" en las expresiones artísticas del Paleolítico y aporta nuevas evidencias sobre las particularidades del arte mediterráneo respecto a la región francocantábrica, informa el Iphes este jueves en un comunicado.

El estudio documenta 280 motivos gráficos, entre los que destacan 55 representaciones de animales, una "concentración excepcional" que sitúa la cavidad como el tercer conjunto de arte parietal paleolítico más importante de la fachada mediterránea, detrás de las cuevas de Ardales y La Pileta, en Andalucía.

El investigador del Iphes y coautor del estudio, Josep Maria Vergès, ha asegurado que el arte rupestre paleolítico identificado en el nordeste de la península ibérica "era muy escaso" en comparación con el abundante registro de la región cantábrica.

El análisis de las formas, los temas representados y las características de los grabados identifica particularidades que contribuyen a definir una tradición gráfica mediterránea diferenciada de las manifestaciones artísticas de la región francocantábrica.

GATONERES DE CAL PALLETES

Los grabados en la cueva se concentran en las Gatoneres de Cal Palletes, un sector de galerías situado a unos 250 metros de la entrada, y las representaciones se realizaron principalmente en las paredes y los techos, especialmente en las zonas más blandas, y en consecuencia más frágiles.

En las figuras identificadas hay caballos, ciervos, bóvidos y caprinos, y destaca especialmente la representación de un oso, un animal poco habitual en el arte paleolítico, dibujado con las orejas en perspectiva frontal y la boca ligeramente abierta.

Los grabados de la Cova de la Font Major se descubrieron en octubre de 2019 en una campaña arqueológica del Iphes-Cerca, poco después de la riada del Francolí que había afectado gravemente a la comarca.