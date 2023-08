Un estudio observa que "solo" algunas apps de citas rompen con identidades de género binarias

TARRAGONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han determinado en un estudio que "solo" algunas aplicaciones de citas rompen con las identidades de género estáticas y binarias y ofrecen una lista de categorías de género e identidad sexual.

La investigadora Giulia Campaioli ha liderado el trabajo en el que han analizado cómo se comportan 12 aplicaciones móviles de citas: Grindr, Tinder, Badoo, Once, happn, Feeld, Romeo, Her, Zoe, OkCupid, LOVOO y Taimi, informa la universidad en un comunicado este miércoles.

Han clasificado las aplicaciones en tres grupos: binarias, que mantienen una comprensión de género claramente binaria y estática; list, que proporciona identificadores de género plurales y dinámicos, y ternary, que ofrece identificadores de géneros y sexualidad diversos, pero también obliga a las personas que utilizan estas apps a decidir si quieren ser incluidas en las búsquedas de hombres o mujeres.

Aplicaciones como Tinder y Badoo agrupan las identidades no conformes en una categoría llamada 'otra', que "realmente no acomoda la identificación no binaria, ya que se obliga a los usuarios a seleccionar un género alineado binariamente que informa al algoritmo".

Aunque los usuarios pueden seleccionar una etiqueta de identidad sexual de una lista, se ven obligados a elegir una de las tres opciones para los perfiles que deseen ver: hombres, mujeres o ambos, un diseño que para Campaioli "materializa el género como categoría binaria".

Si bien todas las aplicaciones de citas ofrecen a los usuarios la capacidad de modificar sus identificadores de sexualidad, las aplicaciones clasificadas dentro del clúster binario no permiten que estas personas cambien su género sin buscar ayuda del servicio de atención al cliente.

Esta opción de diseño, para Campaioli, tiene por objetivo "evitar que los hombres que estén frustrados con restricciones de mensajería puedan eludir las limitaciones adoptando temporalmente una etiqueta de género femenino".