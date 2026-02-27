Un estudio propone medir la lipoproteína(a) en arterioesclerosis para controlar el riesgo de infarto

Archivo - Fachada del edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Un estudio del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona ha propuesto medir la lipoproteína(a) en todos los pacientes con arterioesclerosis, aunque no estén recibiendo tratamiento tras un evento cardiaco, para controlar el riesgo de infarto.

El trabajo, publicado en la revista 'American Journal of Preventive Cardiology', se basa en datos de más de 1.000 pacientes en seguimiento en el Hospital del Mar, y es "uno de los primeros" estudios epidemiológicos centrados en esta lipoproteína hechos en España, informa el centro en un comunicado de este viernes.

Tener unos niveles elevados de lipoproteína(a), una parte del colesterol en sangre, se vincula a un riesgo "más elevado" de sufrir un infarto u otro tipo de patologías cardiacas.

La investigación ha analizado los niveles de lipoproteína(a) en dos grupos de personas: por un lado, pacientes en seguimiento tras haber sufrido en infarto u otro evento cardiaco, y por el otro, un grupo de personas a quienes se había detectado arterioesclerosis cardiaca sin haber presentado ningún síntoma previo.

RESULTADOS

El cardiólogo del Hospital del Mar e investigador del Grupo de Investigación Biomédica en Enfermedades del Corazón, Mateo Iwanowski, ha explicado que los resultados revelan una prevalencia elevada lipoproteína(a) en la población que ya ha sufrido un accidente cardiovascular, como era "esperable", pero también muestran que en la población que no ha sufrido un accidente pero tiene colesterol en las arterias cardiacas, la prevalencia es muy alta.

"La prevalencia de lipoproteína(a) en este grupo de población es más parecida a la de las personas que han sufrido un infarto que a la población general", ha detallado Iwanowski.

Según los resultados, a las personas que han sufrido un evento cardiovascular, el hecho de tener una cantidad elevada de esta lipoproteína en sangre se asocia con una probabilidad un 40% mayor de sufrir enfermedad coronaria multivaso, un hecho que también se produce en pacientes sin síntomas cardiacos con arterioesclerosis.

ESTUDIARLA "DE FORMA SISTEMÁTICA"

Según el jefe de Cardiología del Hospital del Mar y coordinador del mismo grupo de investigación que Iwanowski, Miguel Cainzos-Achirica, el estudio refuerza que en la población los niveles de lipoproteína(a) son elevados "no solo en aquellos que han sufrido un infarto, sino en aquellos asintomáticos con una carga alta de placa ateroesclerótica en sus arterias".

Esto lleva a los autores del estudio a recomendar estudiar la cantidad de dicha lipoproteína en sangre "de forma sistemática" en la población, en especial la de riesgo, como son las mujeres, que presentan concentraciones más altas, algo que puede hacerse mediante un análisis de sangre.