Un estudio revela el "papel central de la ultraderecha española" contra los derechos sexuales

Es un "actor clave" en la expansión internacional de políticas antigénero

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha revelado el "papel central de la ultraderecha española en la ofensiva global contra los derechos sexuales y reproductivos".

El trabajo, coordinado por la académica y activista brasileña Sonia Corrêa, señala que la ultraderecha española es un "actor clave" en la expansión de políticas antigénero incidiendo en la agenda pública, legislativa y cultural en Europa, América y África, informa la asociación en un comunicado de este jueves.

La investigación analiza la historia e influencia de los grupos antigénero españoles dentro del Estado, así como su influencia en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Kenia.

Asimismo, afirma que organizaciones y partidos como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGo, Political Network for Values y Vox "no son sólo un fenómeno político interno, sino un epicentro estratégico de una red transnacional que influye en la agenda pública, legislativa y cultural en América Latina y África".

Según el informe, la ofensiva no es una reacción puntual a la aprobación de nuevos derechos, sino un proyecto organizado de poder que "combina actores religiosos, políticos y culturales para erosionar los avances feministas en políticas públicas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos".

"DISCURSOS REGRESIVOS" EN MARCOS LOCALES

El estudio describe la inserción de "discursos regresivos en marcos culturales y jurídicos locales", manteniendo como núcleo ideológico la defensa de una familia partiarcal y la negación de los derechos sexuales y reproductivos, así como alianzas políticas, mediáticas y religiosas y el uso masivo de plataformas digitales para la difusión de desinformación.

Los autores subrayan la necesidad del reconocimiento y la protección de defensoras de derechos sexuales y reproductivos, el "litigio estratégico con perspectiva interseccional", la crítica de redes políticas y financieras antigénero y la construcción de narrativas feministas y pedagógicas de gran impacto.