Un estudio señala que cerca del 20% de las personas LGTBQ se siente discriminada en los CAPs

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) y financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha señalado que cerca del 20% de las personas LGTBQ se siente discriminada por razón de orientación sexual en las consultas de los centros de atención primaria (CAP).

El estudio, enmarcado en el Proyecto IRIS --que busca contribuir a un mayor conocimiento sobre la salud cardiovascular de las personas LGTBQ y mejorar su atención sanitaria-- y pionero en Europa, estima que el porcentaje es aún más elevado entre lesbianas y bisexuales, informan el IDIAPJGol en un comunicado este jueves.

Otros resultados destacan que una de cada diez personas que han participado en este estudio afirma sentirse discriminada por razón de sexo o género en las consultas, un porcentaje especialmente elevado entre personas trans, y el 70% no ha compartido su orientación sexual o identidad de género con los profesionales de la salud.

A través de una encuesta en cadena, el equipo investigador ha comparado el uso de los recursos sanitarios entre las personas LGTBQ --como la frecuencia con que visitan su centro de atención primaria--, y la población general, así como sus hábitos de vida, los factores de riesgo, las enfermedades cardiovasculares que padecen o han padecido y la adherencia a los tratamientos.

Han participado 200 personas LGTBQ de más de 35 años atendidas en centros de atención primaria de Catalunya y desde el IDIAPJGol instan a más personas en participar en el estudio.