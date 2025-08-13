La ETT que contrató al temporero de Lleida lamenta el "accidente laboral" a falta de autopsia

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de empleo temporal (ETT), Empleo Express --con nombre comercial Access Talento--, que cedió al temporero fallecido el lunes en Alcarràs (Lleida) a una empresa usuaria, ha lamentado el "accidente laboral" a falta de que la autopsia aclare las causa de la muerte, informa en un comunicado recogido por Europa Press este miércoles.

El temporero murió, según han confirmado las fuentes consultadas, mientras trabajaba en un campo de fruta para la empresa Agroalimentaria El Pla y, aunque sucedió en el pico de la ola de calor, dicen desconocer por el momento las causas del fallecimiento.

La ETT sostiene que se han puesto "a disposición de las autoridades competentes" y que colaboran de manera plena y activa en la investigación para esclarecer las causas de este suceso.

Añaden que el temporero había recibido la formación e información necesarias en materia de prevención de riesgos laborales "en coordinación con la empresa usuaria, de acuerdo con la normativa vigente" y aseguran que no les consta quejas de los temporeros sobre las condiciones.

También explican que en periodos de temperaturas extremas de calor como el actual refuerzan sus actuaciones preventivas, incrementando la comunicación en su página web, redes sociales y de manera directa a empresas y trabajadores, recordando las medidas a adoptar para minimizar los riesgos derivados del calor.

Desde la ETT reiteran su compromiso con la seguridad y la salud laboral y reiteran sus "más sinceras condolencias" a la familia, amigos y compañeros del trabajador.