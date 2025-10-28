Eudald Carbonell, Premio de Honor en la Nit de la Història de la revista 'Sàpiens'

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El prehistoriador y arqueólogo Eudald Carbonell ha ganado este martes el Premio de Honor de la Historia, que ha entregado la revista 'Sàpiens' en la Nit de la Història, y que se ha celebrado en el Petit Palau de la Música Catalana en Barcelona, informa la revista en un comunicado.

El jurado ha destacado su "aportación decisiva al conocimiento de los orígenes humanos", así como su tarea divulgadora y el compromiso con una visión humanista y crítica de la ciencia y la sociedad.

Cofundador y codirector de los yacimientos de Atapuerca, Patrimonio Mundial de la Humanidad, Carbonell ha combinado la búsqueda de campo en los cinco continentes con una "intensa actividad académica" y divulgadora, que ha contribuido a acercar la prehistoria a la ciudadanía y a reflexionar sobre el futuro de la especie humana.

HISTORIA E INVESTIGACIÓN

En la misma gala se ha otorgado el Premio a la Mejor Iniciativa de Divulgación Histórica Nacional, que ha sido para Malcolm Otero y Santi Giménez por 'Il·lustres execrables', la sección del programa 'Via Lliure' de Rac1 reconocido por su "capacidad de combinar rigor y humor para acercar al gran público personajes históricos tan relevantes como controvertidos".

El Premio Especial Sàpiens ha sido para la serie documental 'Quanta guerra!', producida por 3Cat y presentada por Eloi Vila, por su ambición narrativa, la calidad de producción y la capacidad de acercar el pasado bélico europeo con una mirada "contemporánea y crítica".

Por otro lado, el Premio a la Mejor Investigación ha sido para Neus Moran por el proyecto 'L'Espoli General', un trabajo "riguroso y valiente" que documenta el saqueo y la apropiación de bienes y patrimonio a Catalunya tras la Guerra Civil.

PREMIO INTERNACIONAL Y OBRA DE FICCIÓN

Por su parte, el Premio a la Mejor Iniciativa de Divulgación Histórica Internacional ha reconocido a Nathan Thrall por 'Un dia a la vida de l'Abed Salama', una crónica humana y política sobre el conflicto palestino.

Finalmente, el Premio a la Mejor Obra de Ficción de Temática Histórica ha sido para Antoni Veciana por la novela 'Dolça a la Torre de Fang', una obra "sensible y documentada" que recrea con fuerza narrativa la vida cotidiana y las tensiones sociales de la Catalunya medieval.